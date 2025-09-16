В Казани на треть увеличилось количество электрозаправок

Сейчас в городе их 111 штук

Фото: Максим Платонов

В России продолжается активное развитие инфраструктуры для владельцев электромобилей. По данным пресс-центра производства отечественного электромобиля, общее количество зарядных станций в стране превысило 6 тысяч, прирост — 40% за последний год.

Казань расположилась на шестом месте в топ-10 городов по доступности электрозаправочных станций (ЭЗС). Общее их количество составляет 111 станций, а прирост за год — 31%.

Лидером по количеству электрозаправочных станций (ЭЗС) остается Москва, где за год число станций увеличилось на 64%. В рейтинге комфортных городов для владельцев электромобилей оказалась Уфа с 78 станциями, а прирост ЭЗС за год составил 129%.

Начальник отдела развития прочих видов деятельности АО «Сетевая компания» Наиль Салахутдинов рассказал «Реальному времени» о том, как развивается ЭЗС в республике. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова