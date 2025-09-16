Татарстан получит еще 519 млн рублей на развитие ЖКХ

Эти средства направят на замену 42 км водопроводных сетей

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Минстрой России и правительство Татарстана заключили дополнительное соглашение о финансировании программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщается на официальном портале министерства.

Республика в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» получит из федерального бюджета 519,6 млн рублей, из которых 228,9 млн рублей будут перенесены с 2026 на 2025 год.

Общий объем финансирования проекта, включая средства регионального бюджета, составит 987,5 млн рублей. Эти средства направят на замену 42 км водопроводных сетей.

Ранее сообщалось, что в крупных районах республики продолжается проведение сезонных работ в 65 жилых домах, хотя общий объем выполненных работ составляет 95%.



Наталья Жирнова