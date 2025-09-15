В Татарстане приведены в порядок 86% многоквартирных домов

В крупных районах республики продолжается проведение сезонных работ в 65 жилых домах, хотя общий объем выполненных работ составляет 95%

Фото: предоставлено пресс-службой Департамента ЖКХ и благоустройства Нижнекамска.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов завершена на 86%. Об этом сообщил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.

Согласно данным, проект охватывает 911 объектов в 42 муниципалитетах республики. На сегодняшний день работы завершены в 418 домах, что составляет 86% от общего объема запланированных мероприятий.

Сезонные работы выполнены на 95%. Полностью завершили программные мероприятия 13 районов Татарстана: Алексеевский, Актанышский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Муслюмовский, Спасский, Тетюшский и Тюлячинский районы.



В 10 муниципалитетах до сих пор не закончены сезонные работы в 65 многоквартирных домах. В этот список вошли Нижнекамский, Альметьевский, Высокогорский, Зеленодольский, Бугульминский, Нурлатский, Чистопольский, Мензелинский, Камско-Устьинский и Заинский районы.

Министр строительства и ЖКХ призвал руководителей муниципалитетов взять ситуацию под личный контроль для полного выполнения программы в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что АО «Казэнерго» подготовилось к отопительному сезону почти за полмиллиарда.

Наталья Жирнова