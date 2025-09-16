Цены на социально значимые продукты в крупных сетях упали почти на 2% в августе
Снижение цен зафиксировано по 13 из 25 социально значимых продуктов
Социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях продемонстрировали снижение цен в августе 2025 года, подешевев почти на 2% (1,84%) по сравнению с июлем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Снижение цен зафиксировано по 13 из 25 социально значимых продуктов. Наиболее заметно подешевели овощи «борщевого набора»:
- картофель «первой цены»: -42%,
- морковь: -31,5%,
- белокочанная капуста: -27%,
- лук: -24%,
- свекла: -18%.
Помимо овощей, снижение цен наблюдалось на:
- сезонные яблоки: -16%,
- тушку цыпленка-бройлера: -3,3%,
- поваренную соль: -1,4%,
- сливочное масло: -1,7%,
- пшеничную муку: -1,5%,
- вермишель: -1%,
- баранину «первой цены»: менее 1%,
- подсолнечное масло: менее 1%.
По данным исследования, средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в августе составила 2,8%, снизившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 1,1 процентного пункта к предыдущему месяцу.
Китай увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию к 10 сентября. По данным Россельхознадзора, объемы поставок картофеля выросли в 4,2 раза, лука — в 2,3 раза, капусты — почти в 1,7 раза, а яблок — на треть.
