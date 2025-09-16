Новости общества

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Цены на социально значимые продукты в крупных сетях упали почти на 2% в августе

13:52, 16.09.2025

Снижение цен зафиксировано по 13 из 25 социально значимых продуктов

Цены на социально значимые продукты в крупных сетях упали почти на 2% в августе
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях продемонстрировали снижение цен в августе 2025 года, подешевев почти на 2% (1,84%) по сравнению с июлем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Снижение цен зафиксировано по 13 из 25 социально значимых продуктов. Наиболее заметно подешевели овощи «борщевого набора»:

  • картофель «первой цены»: -42%,
  • морковь: -31,5%,
  • белокочанная капуста: -27%,
  • лук: -24%,
  • свекла: -18%.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо овощей, снижение цен наблюдалось на:

  • сезонные яблоки: -16%,
  • тушку цыпленка-бройлера: -3,3%,
  • поваренную соль: -1,4%,
  • сливочное масло: -1,7%,
  • пшеничную муку: -1,5%,
  • вермишель: -1%,
  • баранину «первой цены»: менее 1%,
  • подсолнечное масло: менее 1%.

По данным исследования, средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в августе составила 2,8%, снизившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 1,1 процентного пункта к предыдущему месяцу.

Китай увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию к 10 сентября. По данным Россельхознадзора, объемы поставок картофеля выросли в 4,2 раза, лука — в 2,3 раза, капусты — почти в 1,7 раза, а яблок — на треть.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также