Цены на социально значимые продукты в крупных сетях упали почти на 2% в августе

Снижение цен зафиксировано по 13 из 25 социально значимых продуктов

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС

Социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях продемонстрировали снижение цен в августе 2025 года, подешевев почти на 2% (1,84%) по сравнению с июлем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Снижение цен зафиксировано по 13 из 25 социально значимых продуктов. Наиболее заметно подешевели овощи «борщевого набора»:

картофель «первой цены»: -42%,

морковь: -31,5%,

белокочанная капуста: -27%,

лук: -24%,

свекла: -18%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо овощей, снижение цен наблюдалось на:

сезонные яблоки: -16%,

тушку цыпленка-бройлера: -3,3%,

поваренную соль: -1,4%,

сливочное масло: -1,7%,

пшеничную муку: -1,5%,

вермишель: -1%,

баранину «первой цены»: менее 1%,

подсолнечное масло: менее 1%.

По данным исследования, средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в августе составила 2,8%, снизившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 1,1 процентного пункта к предыдущему месяцу.

Китай увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию к 10 сентября. По данным Россельхознадзора, объемы поставок картофеля выросли в 4,2 раза, лука — в 2,3 раза, капусты — почти в 1,7 раза, а яблок — на треть.



Рената Валеева