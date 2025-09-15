Китай в 4,2 раза увеличил ввоз картофеля в Россию к 10 сентября

Фото: Максим Платонов

Китай увеличил поставки плодоовощной продукции в Россию к 10 сентября. По данным Россельхознадзора, объемы поставок картофеля выросли в 4,2 раза, лука — в 2,3 раза, капусты — почти в 1,7 раза, а яблок — на треть.

Общий рост поставок плодоовощной продукции из Китая за этот период составил 45,8%. Россельхознадзор подчеркивает, что поставки этой продукции из КНР «зарекомендовали себя как качественные и безопасные».

Помимо овощей, Китай также увеличил импорт кормов и кормовых добавок из России почти в 1,7 раза, рыбы и морепродуктов — на 24%, мяса птицы — на 16%.

В свою очередь, Россия также нарастила экспорт ряда товаров в Китай. К 10 сентября отгрузки кукурузы увеличились в три раза, комбикормов и компонентов для их производства — почти в 1,8 раза, семян льна — в 1,5 раза, подсолнечника — на 29%, гречихи — на 27%.

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2024 году Россия экспортировала в Китай более 4,7 млн тонн зерновой продукции. «С начала 2025 года в КНР вывезено 2,9 млн тонн, что уже превышает показатель аналогичного периода 2024 года», — сообщает Россельхознадзор.

Также увеличились поставки из России в Китай пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота и свиней (в 2,5 раза), свинины (в 1,7 раза), говядины (на 15%) и кормов и кормовых добавок (на 7%).



Россия в первом полугодии 2025 года сократила импорт вина на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рената Валеева