За сутки сбито 357 украинских беспилотников
Об этом сообщило Минобороны во вторник
Российские средства ПВО сбили 357 украинских БПЛА самолетного типа за последние сутки в ходе проведения СВО, сообщило Минобороны во вторник.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ежедневной сводке ведомства.
Согласно данным Минобороны, с начала проведения СВО уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов и др.
В ведомстве также сообщили, что за прошедшую ночь, с 23:00 до 06:00 мск, российскими средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
