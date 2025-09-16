Новости общества

10:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российская ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников

08:04, 16.09.2025

Наибольшее количество БПЛА было сбито в Курской области — 30

Российская ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников
Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь, с 23:00 до 06:00 мск, российские средства ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.

Наибольшее количество БПЛА было сбито в Курской области — 30. Также сообщается о ликвидации беспилотников в других регионах:

  • Ставропольский край — 18,
  • Ростовская область — 11,
  • Брянская область — 10,
  • Тульская область — 5,
  • Рязанская область — 4,
  • Крым — 3,
  • Волгоградская и Воронежская области — по 2,
  • Нижегородская область и над Черным морем — по 1.

Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 06:43 мск.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также