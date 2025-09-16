Российская ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников

Наибольшее количество БПЛА было сбито в Курской области — 30

Фото: Татьяна Демина

За прошедшую ночь, с 23:00 до 06:00 мск, российские средства ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.

Наибольшее количество БПЛА было сбито в Курской области — 30. Также сообщается о ликвидации беспилотников в других регионах:

Ставропольский край — 18,

Ростовская область — 11,

Брянская область — 10,

Тульская область — 5,

Рязанская область — 4,

Крым — 3,

Волгоградская и Воронежская области — по 2,

Нижегородская область и над Черным морем — по 1.

Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 06:43 мск.

Рената Валеева