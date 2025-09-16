Российская ПВО за ночь сбила 87 украинских беспилотников
Наибольшее количество БПЛА было сбито в Курской области — 30
За прошедшую ночь, с 23:00 до 06:00 мск, российские средства ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.
Наибольшее количество БПЛА было сбито в Курской области — 30. Также сообщается о ликвидации беспилотников в других регионах:
- Ставропольский край — 18,
- Ростовская область — 11,
- Брянская область — 10,
- Тульская область — 5,
- Рязанская область — 4,
- Крым — 3,
- Волгоградская и Воронежская области — по 2,
- Нижегородская область и над Черным морем — по 1.
Ранее в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он действует с 06:43 мск.
