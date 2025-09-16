Депутаты разработали проект закона об ответственности за продажу вейпов

Для граждан штраф составит от 50 до 200 тысяч рублей

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о введении административной ответственности за продажу вейпов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект предполагает введение штрафов за розничную и оптовую продажу устройств для потребления никотиносодержащих изделий или никотиносодержащих жидкостей. Суммы штрафов составят:

для граждан: от 50 до 200 тысяч рублей;

для должностных лиц: от 300 до 500 тысяч рублей;

для юрлиц: от одного до двух миллионов рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Авторы инициативы также предлагают ввести в законодательство определения устройств для потребления никотиносодержащих изделий и никотиносодержащих жидкостей, которые в настоящее время отсутствуют.

Лидер фракции Сергей Миронов призвал лидеров других думских фракций поддержать данный законопроект и предложил им вступить в соавторство.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 февраля подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.



Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил об опыте Китая, где вейпы практически не курят, но страна является крупнейшим производителем данной продукции в мире. По мнению парламентария, такая модель позволит защитить здоровье российских граждан, не нанося ущерба экономике страны.

Абсолютное большинство татарстанцев поддерживает полный запрет продажи вейпов. Респонденты считают, что электронные сигареты вредны и привлекают школьников из-за отсутствия едкого запаха и простоты использования.



Рената Валеева