Новости общества

12:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутаты разработали проект закона об ответственности за продажу вейпов

11:39, 16.09.2025

Для граждан штраф составит от 50 до 200 тысяч рублей

Депутаты разработали проект закона об ответственности за продажу вейпов
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о введении административной ответственности за продажу вейпов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект предполагает введение штрафов за розничную и оптовую продажу устройств для потребления никотиносодержащих изделий или никотиносодержащих жидкостей. Суммы штрафов составят:

  • для граждан: от 50 до 200 тысяч рублей;
  • для должностных лиц: от 300 до 500 тысяч рублей;
  • для юрлиц: от одного до двух миллионов рублей.
Реальное время / realnoevremya.ru

Авторы инициативы также предлагают ввести в законодательство определения устройств для потребления никотиносодержащих изделий и никотиносодержащих жидкостей, которые в настоящее время отсутствуют.

Лидер фракции Сергей Миронов призвал лидеров других думских фракций поддержать данный законопроект и предложил им вступить в соавторство.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 февраля подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил об опыте Китая, где вейпы практически не курят, но страна является крупнейшим производителем данной продукции в мире. По мнению парламентария, такая модель позволит защитить здоровье российских граждан, не нанося ущерба экономике страны.

Абсолютное большинство татарстанцев поддерживает полный запрет продажи вейпов. Респонденты считают, что электронные сигареты вредны и привлекают школьников из-за отсутствия едкого запаха и простоты использования.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также