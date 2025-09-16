Депутаты разработали проект закона об ответственности за продажу вейпов
Для граждан штраф составит от 50 до 200 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о введении административной ответственности за продажу вейпов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроект предполагает введение штрафов за розничную и оптовую продажу устройств для потребления никотиносодержащих изделий или никотиносодержащих жидкостей. Суммы штрафов составят:
- для граждан: от 50 до 200 тысяч рублей;
- для должностных лиц: от 300 до 500 тысяч рублей;
- для юрлиц: от одного до двух миллионов рублей.
Авторы инициативы также предлагают ввести в законодательство определения устройств для потребления никотиносодержащих изделий и никотиносодержащих жидкостей, которые в настоящее время отсутствуют.
Лидер фракции Сергей Миронов призвал лидеров других думских фракций поддержать данный законопроект и предложил им вступить в соавторство.
Напомним, президент России Владимир Путин 3 февраля подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил об опыте Китая, где вейпы практически не курят, но страна является крупнейшим производителем данной продукции в мире. По мнению парламентария, такая модель позволит защитить здоровье российских граждан, не нанося ущерба экономике страны.
Абсолютное большинство татарстанцев поддерживает полный запрет продажи вейпов. Респонденты считают, что электронные сигареты вредны и привлекают школьников из-за отсутствия едкого запаха и простоты использования.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».