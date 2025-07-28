Депутат предложил запретить продажу и ввоз вейпов в Россию, сохранив производство для экспорта
Леонов напомнил об опыте Китая, где вейпы практически не курят, но страна является крупнейшим производителем данной продукции в мире
Продажу и ввоз вейпов в Россию необходимо запретить, однако их производство следует сохранить для дальнейшей продажи в другие страны, заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
— Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны, — сказал Леонов.
Заявление прозвучало на фоне подготовки законопроекта о полном запрете производства и ввоза в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции, о котором ранее сообщал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Леонов напомнил об опыте Китая, где вейпы практически не курят, но страна является крупнейшим производителем данной продукции в мире. По мнению парламентария, такая модель позволит защитить здоровье российских граждан, не нанося ущерба экономике страны.
В Татарстане работают над проработкой запрета продажи вейпов и электронных сигарет и планируют запретить продажу табака и сигарет лицам моложе 21 года.
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