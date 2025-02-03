Путин подписал закон о штрафах за продажу табака и вейпов детям
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон разработан группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вносит изменения в статью 14.53 КоАП РФ. Теперь за продажу табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для их потребления несовершеннолетним предусмотрены штрафы:
- для граждан: от 200 до 300 тысяч;
- для должностных лиц: от 500 до 700 тысяч;
- для юрлиц: от 1,5 до 2 млн рублей.
За несоблюдение ограничений в сфере розничной торговли табачными изделиями установлены следующие штрафы:
- для граждан: от 10 до 20 тысяч (повторно — от 20 до 30 тысяч);
- для должностных лиц: от 30 до 50 тысяч (повторно — от 50 до 90 тысяч);
- для юрлиц: от 90 до 120 тысяч (повторно — от 120 до 150 тысяч).
Кроме того, за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и табака сосательного (снюса) предусмотрены штрафы:
- для граждан: от 150 до 200 тысяч;
- для должностных лиц: от 300 до 500 тысяч;
- для юрлиц: от 1 до 1,5 миллиона рублей.
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