Татарстанцы оценили инициативу о полном запрете продажи вейпов
Идею поддержали как обычные жители республики, так и медики
Абсолютное большинство татарстанцев поддерживает полный запрет продажи вейпов. Соответствующий опрос провела ГТРК «Татарстан».
Респонденты считают, что электронные сигареты вредны и привлекают школьников из-за отсутствия едкого запаха и простоты использования.
Депутат Госдумы Айдар Метшин заявил, что инициативу по запрету вейпов считает полезной, так как это связано с сохранением здоровья населения, особенно молодежи.
— Инициативу по запрету вейпов считаю полезной, потому что я считаю это связано с сохранением нашего населения и в первую очередь нашего молодого поколения. Она должна пройти пилотную прорабацию в некоторых регионах, — заявил он.
Врачи утверждают, что и обычные, и электронные сигареты смертельно опасны. Вейпы становятся практически аксессуаром, и зависимые не выпускают их из рук, что приводит к постоянному воздействию на организм.
— Он может позволить себе покурить и в кабинете, еще где-то, то есть количество курения увеличивается. Разнообразный набор химических веществ, вплоть до тяжелых металлов, которые попадают в организм, — отметил исполняющий обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» Булат Гатин.
Телеканал также провел опрос в телеграм-канале. Подавляющее большинство поддержало запрет вейпов.
Принятие законопроекта о полном запрете продажи вейпов планируется в ближайшие два месяца.
