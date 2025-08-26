Татарстанцы оценили инициативу о полном запрете продажи вейпов

Идею поддержали как обычные жители республики, так и медики

Фото: Реальное время

Абсолютное большинство татарстанцев поддерживает полный запрет продажи вейпов. Соответствующий опрос провела ГТРК «Татарстан».

Респонденты считают, что электронные сигареты вредны и привлекают школьников из-за отсутствия едкого запаха и простоты использования.



Депутат Госдумы Айдар Метшин заявил, что инициативу по запрету вейпов считает полезной, так как это связано с сохранением здоровья населения, особенно молодежи.

— Инициативу по запрету вейпов считаю полезной, потому что я считаю это связано с сохранением нашего населения и в первую очередь нашего молодого поколения. Она должна пройти пилотную прорабацию в некоторых регионах, — заявил он.

Врачи утверждают, что и обычные, и электронные сигареты смертельно опасны. Вейпы становятся практически аксессуаром, и зависимые не выпускают их из рук, что приводит к постоянному воздействию на организм.

— Он может позволить себе покурить и в кабинете, еще где-то, то есть количество курения увеличивается. Разнообразный набор химических веществ, вплоть до тяжелых металлов, которые попадают в организм, — отметил исполняющий обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» Булат Гатин.

Телеканал также провел опрос в телеграм-канале. Подавляющее большинство поддержало запрет вейпов.

Принятие законопроекта о полном запрете продажи вейпов планируется в ближайшие два месяца.

Елизавета Пуншева