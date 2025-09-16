Комиссия ООН обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, в котором обвиняет Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. Об этом пишет РИА «Новости».

— Комиссия установила, что израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него («Конвенция о геноциде»), — говорится в докладе.

Гуманитарная помощь в Газе. скриншот видео reuters.com

Комиссия отмечает, что не проводила анализ высказываний всех израильских политиков.

Международная комиссия ООН по Палестине была учреждена Советом по правам человека ООН в 2021 году для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека, предшествовавших обострению палестино-израильского конфликта в мае 2021 года. В дальнейшем мандат комиссии, состоящей из трех экспертов, был расширен для расследования основных причин нестабильности в регионе и продолжительности конфликта.

В понедельник вечером израильские войска начали наступление на сектор Газа, которое сопровождается массированными бомбардировками города.

Рената Валеева