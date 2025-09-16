Израиль начал наземное наступление на Газу

Оно нацелены на оккупацию города

Израильские войска начали наступление на сектор Газа, которое сопровождается массированными бомбардировками города. Операция стартовала в понедельник вечером, передает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По сообщениям, сначала ВВС ЦАХАЛ нанесли серию ударов по различным районам Газы, после чего в город вошли танки. По информации израильского новостного портала Ynet, всего за двадцать минут по сектору Газа было нанесено 37 ударов, в том числе с использованием вертолетов. Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о 62 погибших.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о намерении продолжать операцию до полного разгрома группировки ХАМАС. Издание Axios, ссылаясь на источники, сообщает, что целью наступления является оккупация Газы.

Ранее, 21 августа, премьер-министр Израиля утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он заявлял о намерении захватить всю территорию анклава для «обеспечения периметра безопасности» с последующей передачей под управление гражданского правительства.

Рената Валеева