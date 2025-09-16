Метеоролог: Татарстан ждет похолодание в конце недели после «бабьего лета»

Эксперт КФУ Юрий Переведенцев объяснил причины температурных колебаний

Жителей Татарстана в конце этой недели ожидает постепенное похолодание. По данным Гидрометцентра республики, антициклон, принесший с собой теплую и солнечную погоду, уступит место североатлантическим циклонам.

До конца недели в республике сохранится теплая погода. Ночью во вторник температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов, а днем прогреется до +21 градуса.

Эксперт КФУ Юрий Переведенцев объяснил причины температурных колебаний влиянием антициклона.

— Сильный разброс температуры вызван влиянием антициклона, из-за которого у нас безоблачная погода. В связи с отсутствием облаков днем воздух сильно прогревается, а ночью, наоборот, сильнее остывает, — отметил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ.

В среду, по прогнозам Гидрометцентра, ночью температура составит от +4 до +9 градусов, днем — до +22 градуса. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 м/с.

— Сейчас классическая погода для бабьего лета. На температуру оказывает влияние обширный антициклон. Средняя температура днем составляет до 20 градусов по Цельсию, ночная — в диапазоне 7–8. Это на 2 градуса выше климатической нормы. Также стоит отметить, что на данный момент на достаточно высокой отметке находится и атмосферное давление, — добавил Переведенцев.

