Комфортная сухая погода сохранится в Татарстане на этой неделе

Фото: Артем Дергунов

На этой неделе в Татарстане сохранится преимущественно сухая и комфортная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В прошедшие выходные дни регион находился под влиянием антициклона, что обусловило малооблачную погоду без осадков и с туманами в ночные и утренние часы.

Сегодня, 15 сентября, комфортная сухая погода сохраняется, в полдень температура воздуха составила от 17 до 20 градусов.

Согласно прогнозу, 16 и 17 сентября характер погоды существенно не изменится. Осадки маловероятны, ночью и утром местами ожидается туман. Минимальная температура воздуха составит до +3, днем воздух прогреется от 16 до 22 градусов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В четверг, 18 сентября, существенных осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит 2—7 градусов, на западе до +10, днем ожидается от 18 до 23.

По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, в пятницу регион будет находиться на западной периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется, а максимальная температура воздуха днем составит от 18 до 23. В субботу из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а максимальная температура воздуха составит от 16 до 21 градуса.

Рената Валеева