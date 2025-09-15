Комфортная сухая погода сохранится в Татарстане на этой неделе
По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, в пятницу регион будет находиться на западной периферии антициклона
На этой неделе в Татарстане сохранится преимущественно сухая и комфортная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
В прошедшие выходные дни регион находился под влиянием антициклона, что обусловило малооблачную погоду без осадков и с туманами в ночные и утренние часы.
Сегодня, 15 сентября, комфортная сухая погода сохраняется, в полдень температура воздуха составила от 17 до 20 градусов.
Согласно прогнозу, 16 и 17 сентября характер погоды существенно не изменится. Осадки маловероятны, ночью и утром местами ожидается туман. Минимальная температура воздуха составит до +3, днем воздух прогреется от 16 до 22 градусов.
В четверг, 18 сентября, существенных осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит 2—7 градусов, на западе до +10, днем ожидается от 18 до 23.
По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, в пятницу регион будет находиться на западной периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется, а максимальная температура воздуха днем составит от 18 до 23. В субботу из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а максимальная температура воздуха составит от 16 до 21 градуса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».