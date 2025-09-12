Татарстан завершает подготовку к Единому дню голосования

Избирательные бюллетени уже доставлены в территориальные комиссии

Фото: Руслан Ишмухаметов

ЦИК Татарстана сообщил о финишной прямой в приготовлениях к предстоящим выборам. До Единого дня голосования остается два дня.



— Уверен, что вся подготовительная работа, проделанная на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях, обеспечит прозрачное, легитимное и открытое голосование. Мы в постоянном контакте с комиссиями, готовы оперативно реагировать на любые запросы и помогать в решении организационных вопросов, — заявил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

По сообщению ЦИК, избирательные бюллетени доставлены в территориальные комиссии, на избирательных участках установлены системы видеонаблюдения, идет монтаж технологического оборудования.

Напомним, что 14 сентября в республике пройдет единый день голосования. В день выборов для казанцев выступят Алсу, Клава Кока, «Дискотека Авария» и Салават, а по 22 маршрутам общественный транспорт будет ходить до 23:30.

Наталья Жирнова