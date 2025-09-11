В Казани во время выборов изменят график автобусов и метро

По 22 маршрутам общественный транспорт будет ходить до 23:30

Фото: Динар Фатыхов

Городской транспорт Казани перейдет на особый режим работы 14 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий и единого дня голосования.

Для горожан будет организовано дополнительное автобусное сообщение по 22 маршрутам. После завершения праздничных мероприятий, начиная с 20:30, пассажиров будут обслуживать несколько направлений.

От остановки «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы будут следовать 9 маршрутов: №6, 22, 30, 33, 35а, 47, 72, 74, 89.

От остановки «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов будет организовано движение по 13 маршрутам: №6, 10а, 15, 29, 35, 36, 45, 46, 47, 60, 62, 75, 89.

Метрополитен также перейдет на усиленный режим работы. В период с 19:00 до 23:30 он будет функционировать по графику рабочего дня.

Также при наличии специального браслета на руке будет предоставлен бесплатный проезд на городском транспорте.

Раис Татарстана обратился к жителям республики в преддверии Единого дня голосования. Он заявил, что «за последние пять лет республика сохранила свою устойчивость перед лицом внешних вызовов».

Наталья Жирнова