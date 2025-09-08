В день выборов для казанцев выступят Алсу, Клава Кока, «Дискотека Авария» и Салават

В случае ЧП голосование «переедет» в автобусы

Фото: Реальное время

Во всех районах Казани завершается проверка избирательных участков

14 сентября жители столицы Татарстана примут участие в выборах раиса республики и депутатов Казгордумы. На территории города уже образовано 464 избирательных участка, причем 28 из них находятся в местах временного пребывания избирателей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.



— Все избирательные участки готовы к работе, оборудованы всем необходимым для организации голосования, — заверил докладчик. — На 19 из них будут использованы автоматические комплексы обработки бюллетеней.

Всего в городе насчитывается 927 591 избиратель. Впервые примет участие в голосовании 11 361 молодой казанец.

Избирательные участки будут открыты 14 сентября с 7.00 до 20.00. По словам Алеева, во всех районах Казани завершается их проверка — работа ведется совместно с правоохранительным органами и МЧС. На случай возникновения ЧП в день выборов подготовлено 14 резервных помещений и семь оборудованных автобусов, в которых тоже продолжится голосование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Особенность выборов в этом году в том, что на них можно использовать два функционала: это досрочное голосование при выборе депутатов Казанской городской думы и голосование по месту нахождения на выборах раиса. Таким образом, избиратели, которых в день голосования не будет в Казани, смогут отдать свой голос по муниципальным выборам досрочно, а за главу республики проголосовать 14 сентября на любом избирательном участке Татарстана, — подчеркнул Булат Алеев.

Для того чтобы проголосовать досрочно, нужно обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ либо на портал госуслуг.



Ярмарка со скидками до 25% и бесплатный проезд

В день голосования будут курсировать 30 бесплатных автобусов для перевозки казанцев, которые живут в отдаленных жилых массивах. Кроме того, всем проголосовавшим на выборах будут выдавать специальный браслет, дающий возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

14 сентября в Казани будут действовать более 170 торговых точек, где горожане смогут приобрести проверенную продукцию преимущественно республиканских производителей. Цены будут до 20—25% ниже, чем в розничных торговых сетях, заявил спикер.



Тех, кто принял участие в голосовании, приглашают принять участие в онлайн-фотоконкурсе. В числе призов — два автомобиля Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, 14 сентября в Казани на площадке у Центра семьи «Казан» пройдет семейный фестиваль «Наш выбор — наша семья, наш Татарстан». Для посетителей будут действовать зона мастер-классов, уличный театр, гастрономическая и патриотическая площадки. На последней, в частности, пройдет выставка оружия, показательные выступления по армейской подготовке и рукопашному бою.

— Территория мастер-классов «Мастерская будущего» погрузит детей и взрослых в национальную культуру. Здесь можно будет научиться искусству каллиграфии древних народов, созданию мозаики, панно из нитей, украшению тюбетеек и многому другому, — рассказал руководитель аппарата исполкома.

На гуманитарной площадке пройдет благотворительная ярмарка с продажей конфет и другой продукции из Донбасса. Все собранные средства направят в фонд поддержки участников СВО.

Кульминацией праздничной программы станет концерт, на которым выступят Алсу, Клава Кока и «Дискотека Авария». Для казанцев споют также звезды татарской эстрады, в том числе Гузель Уразова, Фирдус Тямаев и Салават Фатхетдинов.



скриншот трансляции совещания

Галия Гарифуллина