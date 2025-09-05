Молодежная сборная России уступила Саудовской Аравии: счет открыл игрок «КАМАЗа»

Второй товарищеский матч между этими командами пройдет также в Химках в понедельник

Молодежная сборная России (до 21 года) проиграла команде Саудовской Аравии (до 23 лет) в первом товарищеском матче, который состоялся сегодня в Химках. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Счет в матче открыл игрок «КАМАЗа», арендованный у «Рубина», Даниил Моторин уже на 4-й минуте, однако преимущество не удалось удержать. Мешари Аль-Немер на 35-й минуте сравнял счет, а Аббас Аль-Хассан на 78-й минуте вывел сборную Саудовской Аравии вперед.

Таким образом, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Второй товарищеский матч между этими командами пройдет также в Химках в понедельник.

Ранее защитник казанского «Рубина» Илья Рожков вошел в стартовый состав молодежной сборной.

Рената Валеева