Игрок «Рубина» Рожков выйдет в стартовом составе молодежной сборной России
Стало известно, что защитник казанского «Рубина» Илья Рожков вошел в стартовый состав молодежной сборной России (U-21) на товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии U-23.
Встреча состоится сегодня, 5 сентября, на стадионе «Родина» в Москве.
Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
