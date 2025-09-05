Новости спорта

Игрок «Рубина» Рожков выйдет в стартовом составе молодежной сборной России

16:45, 05.09.2025

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Стало известно, что защитник казанского «Рубина» Илья Рожков вошел в стартовый состав молодежной сборной России (U-21) на товарищеский матч против сборной Саудовской Аравии U-23.

взято из телеграм-канала "Молодежка"

Встреча состоится сегодня, 5 сентября, на стадионе «Родина» в Москве.

Рената Валеева

