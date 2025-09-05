Актрисе Аглае Тарасовой предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков
Актриса признала свою вину и заявила о раскаянии
Следствие предъявило актрисе Аглае Тарасовой обвинение в контрабанде наркотических средств. Об этом сообщило РИА «Новости» из зала суда.
Актриса признала свою вину и заявила о раскаянии.
— Я совершила большую ошибку, я раскаиваюсь, — заявила Тарасова в суде.
Представители следствия настаивают на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако актриса попросила суд назначить ей запрет определенных действий, мотивируя это необходимостью заботиться о пожилых бабушке и дедушке, находящихся на ее полном обеспечении.
— Поскольку я забочусь о бабушке и дедушке, они находятся на моем полном обеспечении. <...> Я сразу сдала все паспорта следователю. Не собираюсь никуда скрываться и покидать страну, тем более в сентябре у меня начинается съемка трех картин, — пояснила Тарасова, подчеркнув свою заинтересованность в продолжении работы и отсутствии намерения скрываться от следствия.
Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о проведении заседания по вопросу об избрании меры пресечения в закрытом режиме.
Аглая Тарасова известна зрителям по ролям в популярных фильмах и сериалах, таких как «Лед», «Марафон желаний», «Холоп 2», «Воздух», «Интерны» и «Беспринципные».
Напомним, что ранее сообщалось о задержании Тарасовой в аэропорту «Домодедово» с 0,38 грамма предположительно наркотического вещества. Ей вменяется контрабанда наркотических средств (часть 1 статьи 229.1 УК РФ), предусматривающая наказание от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
