Аглаю Тарасову задержали в Домодедово с наркотиками

Звезде сериала «Интерны» и фильмов «Холоп 2», «Лед» может грозить до семи лет колонии

Фото: скриншот из сериала "Интерны"

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками, сообщает RT на русском. По информации СМИ, она прилетела из Израиля с вейпом, в котором находилось гашишное масло.

В отношении Тарасовой возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Звезде сериала «Интерны» и фильмов «Холоп 2», «Лед» может грозить до семи лет колонии. Актриса известна также по роли в сериале «Беспринципные».





Анастасия Фартыгина