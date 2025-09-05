Золотовалютные резервы России выросли в августе на $8 млрд

Доля золота в общем объеме резервов также достигла рекордного уровня

Фото: Реальное время

Объем международных (золотовалютных) резервов России в августе 2025 года увеличился на $7,9 млрд, или на 1,2%, и достиг $689,5 млрд по состоянию на 1 сентября, согласно данным, опубликованным на сайте Центробанка.

С начала года, в период с января по август 2025 года, резервы выросли на $80,4 млрд, или на 13,2%, по сравнению с $609,1 млрд на 1 января.

Особенно заметен рост стоимости монетарного золота в резервах, которая в августе увеличилась на $6,5 млрд, или на 2,6%, достигнув $254,9 млрд. Доля золота в общем объеме резервов также достигла рекордного уровня в 37,0%, увеличившись с 36,5% в июле.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Банк России после введения западных санкций в 2022 году ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпали резервы, состоящие из золота и активов в китайских юанях.

Ранее Банк России решил продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2026 года.



Рената Валеева