ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до марта 2026 года
Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями
Банк России решил продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2026 года. Меры связаны с действующими санкциями против страны. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
На сайте Центробанка сообщается, что «Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».
Напомним, что в июле 2025 года рост кредитования экономики России составил 1,1%, увеличившись по сравнению с 0,5% в июне. Однако активность в розничном кредитовании осталась слабой из-за жестких денежно-кредитных условий, тогда как корпоративное кредитование демонстрировало умеренные темпы.
