ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до марта 2026 года

12:51, 05.09.2025

Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями

Фото: Реальное время

Банк России решил продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода — до 9 марта 2026 года. Меры связаны с действующими санкциями против страны. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

На сайте Центробанка сообщается, что «Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, что в июле 2025 года рост кредитования экономики России составил 1,1%, увеличившись по сравнению с 0,5% в июне. Однако активность в розничном кредитовании осталась слабой из-за жестких денежно-кредитных условий, тогда как корпоративное кредитование демонстрировало умеренные темпы.

Анастасия Фартыгина

