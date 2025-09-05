С конфискацией мобильника: в Казани осудили автора постов в поддержку политики геноцида Гитлера

Как и просил прокурор Татарстана, суд республики приговорил его к уголовному штрафу

Фото: Ирина Плотникова

Штрафом в 40 тысяч рублей наказал сегодня Верховный суд Татарстана 18-летнего веб-дизайнера из Казани Егора Маслова. Погасить эту судимость по делу о реабилитации нацизма парень сможет после уплаты указанной суммы, передает с заседания журналист «Реального времени».

Гособвинителем на этом процессе выступал прокурор республики Альберт Суяргулов, который с учетом личности парня в прениях не требовал сурового наказания — просил об уголовном штрафе в 45 тысяч и уничтожении мобильного телефона как орудия преступления. Однако суд в этой части решил иначе — постановил конфисковать гаджет марки «Редмонд» и обратить в доход государства.

Напомним, по версии силовиков, в феврале 2024-го подсудимый, еще будучи несовершеннолетним, поучаствовал в обсуждении Второй мировой войны в телеграм-канале «Чат Кунсткамеры Одеринта» и разместил три комментария — в поддержку политики фюрера и курса на истребление людей двух национальностей, а еще указал, что приписываемые германским войскам преступления против мирного населения совершали советские солдаты, якобы переодетые в фашистов, причем ссылался на источник таких «знаний» из числа запрещенной в РФ экстремистской литературы.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В последнем слове парень покаялся, извинился перед родными и друзьями, перед участниками процесса и государством, поблагодарил прокурора РТ за мягкую позицию в прениях и даже попросил суд о предоставлении рассрочки по уплате возможного штрафа. Напомнил, что пока зарабатывает немного, и в данный момент готовится к затратному мероприятию — свадьбе.

«Я обещаю, что более противоправных действий с моей стороны — в сторону закона, государства и других жителей — больше не произойдет. Это обещание я даю себе и Вам в том числе», — убеждал суд Маслов.

Комментировать журналистам свою историю он отказался.