«Мобильный — уничтожить»: Суяргулов запросил 45 тысяч штрафа за посты подростка в поддержку Гитлера

Прокурор РТ выступил в прениях по делу о реабилитации нацизма

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу о поддержке политики Адольфа Гитлера и распространении лжи о действиях СССР в Великую Отечественную войну. Юному автору таких постов в «Телеграме» прокурор РТ Альберт Суяргулов запросил 45 тысяч рублей в качестве уголовного штрафа и потребовал уничтожить орудие преступления — мобильный телефон, сообщает с места журналист «Реального времени».

18 лет казанцу Егору Маслову исполнилось незадолго до старта этого процесса. На момент вменяемого преступления он был 16-летним. В суде представился веб-дизайнером, закончившим девять классов школы.

По версии обвинения, в ночь на 19 февраля 2024-го подсудимый с помощью своего гаджета поучаствовал в обсуждении Второй мировой войны в телеграм-канале «Чат Кунсткамеры Одеринта» и разместил три комментария — в поддержку политики фюрера и курса на истребление людей двух национальностей, далее указал, что приписываемые германским войскам преступления совершали их противники со стороны СССР, якобы переодетые в фашистов, а далее сослался на источник таких «знаний» из числа запрещенной в РФ экстремистской литературы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При оглашении обвинения в мае текущего года Альберт Суяргулов оценивал данные действия как публичную реабилитацию нацизма и отрицание уже установленных Международным военным трибуналом фактов. А еще подчеркивал: с февраля до апреля 2024-го у Маслова было время одуматься и удалить публикации, но он этого не сделал. А в апреле этой историей занялись силовики.

Сегодня глава надзорного ведомства назвал данное дело ярким примером того, как необдуманные оценки исторических фактов приводят к уголовным последствиям. Он напомнил, что вина нацистских преступников была дана по итогам Нюрнбергского процесса почти 60 лет назад.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суяргулов отметил: в ходе предварительного следствия и в суде обвиняемый признался — хотел убедить людей, будто «политика Гитлера была правильной и ее нужно вернуть в настоящее время». При этом установлено — к данным действиям Маслова никто не побуждал. Также гособвинитель сослался на заключение комплексной психолого-лингвистической экспертизы, обнаружившей в постах обвиняемого признаки оправдания идеологии нацизма, возбуждения вражды по принципу национальности и лживые утверждения о переодевании в форму немецких солдат ради убийств мирного населения в годы войны.

«Опубликованные сведения противоречат исторической действительности», — подытожил сказанное Альберт Суяргулов, добавив, что в силу возраста и образования обвиняемый должен был знать об этом.

В качестве смягчающего обстоятельства прокурор РТ просил признать совершение преступления впервые и в несовершеннолетнем возрасте.

«Надеюсь, приговор суда будет справедливым и станет уроком всем, кто посмеет совершить аналогичные преступления», — завершил свою речь ВИП-обвинитель.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сам Егор Маслов в прениях ни слова о своей вине и раскаянии не сказал, лишь согласился с мнением адвоката, что он заслуживает судебного штрафа.

Еще на первом заседании суда подсудимый вину признал и заявил, что с целью заглаживания причиненного обществу вреда сделал благотворительный взнос в фонд помощи участникам СВО в размере 5 тысяч рублей. К сегодняшнему дню выплаты составили примерно 40 тысяч, уточнил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Альберт Гатауллин.

На старте процесса защита предлагала не доводить дело до приговора, а прекратить производство по делу с назначением штрафа. Такое решение бы позволило комментатору избежать судимости. К сегодняшнему дню эта позиция не поменялась.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Препятствий для назначения судебного штрафа у суда не имеется», — выступил адвокат Альберт Гатауллин, напомнив суду о непростом материальном положении семьи своего клиента. В свои 18 лет Егор помогает бабушке с дедушкой и матери, получающей зарплату в 30 тысяч рублей. Также защитник сообщил — в процессе Маслова спрашивали о его отношении к мигрантам, и выяснилось — среди его заказчиков есть азербайджанцы и греки, которые характеризуют парня положительно.

«В ходе следствия он показал — прежние взгляды и убеждения у него полностью изжиты. И это подтверждается заключением экспертов — на момент проведения экспертизы отношение к участию в переписках у Маслова негативное», — продолжил адвокат. Он также прошелся по показаниям двух несовершеннолетних свидетелей, заявив, что их показания были получены «в условиях оказания давления». А еще напомнил — его клиент с первых дней давал признательные показания и добровольно предоставил доступ к своему мобильному телефону.

Гособвинитель Алсу Хабибуллина в репликах возражала против назначения судебного штрафа, указывая, что преступление совершено против мира и безопасности человечества. А также подчеркнула — причастность Маслова к преступлению была установлена не после его явки с повинной, а после установления личности комментатора, который общался в Сети под псевдонимом.

Ожидается, что 2 сентября признавший вину фигурант выступит с последним словом.

Заметим, часть 2 статьи 354.1 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы.

Ирина Плотникова