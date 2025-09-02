«Боюсь за будущее»: обвиняемый в оправдании Гитлера поблагодарил прокурора РТ Суяргулова

Верховный суд Татарстана выслушал последнее слово обвиняемого и назначил дату приговора — 5 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Верховном суде Татарстана выступил 18-летний Егор Маслов, обвиняемый в публичной поддержке политики Адольфа Гитлера и распространении лжи о действиях СССР в Великую Отечественную войну. В последнем слове он извинился перед близкими и госудаством, а еще выразил благодарность гособвинителю Альберту Суяргулову за его мягкую позицию в прениях, передает с заседания журналист «Реального времени».

Свою речь выпускник девяти классов и веб-дизайнер огласил без бумаги. Начал с извинений, закончил словами о скорой свадьбе, попросил о назначении судебного штрафа и даже о рассрочке с его уплатой.

«В первую очередь хочу извинится перед своей семьей, включая бабушку, маму, деда и свою девушку. Извиниться перед своими близкими, кто помогал мне в последний год, как перед друзьями, так и их родителями. Хочу извиниться перед присутствующими сегодня здесь за то, что совершил противоправное действие против государства, — заявил у трибуны Маслов. — Что я совершил, я понял еще при задержании. Вину не отрицал, полностью сотрудничал со следствием».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Подсудимый заметил — как мог пытался загладить причиненный вред, на следствии защита приобщала платежки в адрес благотворительного фонда. Далее парень перешел в заверениям — такого не повторится никогда:

— Я обещаю, что более противоправных действий с моей стороны — в сторону закона, государства и других жителей — больше не произойдет. Это обещание я даю себе и вам в том числе. При назначении наказания... Я хочу поблагодарить гособвинителя за то, что запросил мне наказание в виде штрафа. И хочу сказать — я очень боюсь за свое будущее, что будет дальше. И был бы благодарен, если бы Вы могли назначить мне судебный штраф. Чтобы я мог развиваться, как в личном, так и в общественном [плане], чтобы это решение не повлияло на мое будущее...

Далее Маслов посчитал возможным обратиться к суду еще с одной просьбой: «Учитывая, сколько я зарабатываю, какие у меня есть расходы, я прошу судебный штраф выплачивать в виде рассрочки. Прошу учитывать, что сейчас у нас идет регистрация брака с девушкой, и за регистрацию тоже идут пошлины. Еще раз приношу извинения близким, присутствующим и отдельно государству».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в качестве одного из гособвинителей на этом процессе выступал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. В прениях в качестве наказания он запросил для парня уголовный штраф в 45 тысяч рублей и уничтожение орудия преступления — мобильного телефона.

По версии обвинения, в феврале 2024-го подсудимый поучаствовал в обсуждении Второй мировой войны в телеграм-канале «Чат Кунсткамеры Одеринта» и разместил три комментария — в поддержку политики фюрера и курса на истребление людей двух национальностей, далее указал, что приписываемые германским войскам преступления совершали их противники со стороны СССР, якобы переодетые в фашистов, а далее сослался на источник таких «знаний» из числа запрещенной в РФ экстремистской литературы.

При оглашении обвинения в мае текущего года Альберт Суяргулов оценивал данные действия как публичную реабилитацию нацизма и отрицание уже установленных Международным военным трибуналом фактов. А еще подчеркивал — с февраля до апреля 2024-го у Маслова было время одуматься и удалить публикации, но он этого не сделал. А в апреле этой историей занялись силовики.

Заметим, часть 2 статьи 354.1 УК РФ предусматривает наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы.