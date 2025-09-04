В РПЛ ужесточат лимит на легионеров

Новые правила вступят в силу с сезона-2028/29

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о планах ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2028/29. По новым правилам, в заявке клуба будет разрешено включать до десяти иностранных игроков, а на поле одновременно смогут находиться только пять.

— Лимит на легионеров в футболе чересчур мягкий, — рассказал РИА «Новости» Дегтярев. Он добавил, что 9 сентября на встрече с клубами будет объявлен год введения нового лимита.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров и выпускать на поле восемь одновременно. Министр привел примеры из других стран, где действуют более строгие правила: в Испании в заявке должно быть не более пяти игроков из стран, не входящих в ЕС, а в Италии — не менее восьми итальянцев.

— Когда мы говорим о нашем лимите, то он слишком мягкий. Я вижу так: 5 на 10 к 2028 году. Плавное снижение, — подчеркнул Дегтярев, отметив, что обсуждения по этому вопросу не подлежат сомнению.

Напомним, что министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что российская сборная готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе.



Анастасия Фартыгина