Дегтярев: Россия готовится к участию в Олимпиаде-2028 в полном составе

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что российская сборная готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе, пишет ТАСС.

— Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе, — сказал Дегтярев на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также отметил, что в рамках подготовки к Олимпиаде будет проведена вторая летняя Спартакиада сильнейших спортсменов, в которой примут участие 9 тыс. российских атлетов.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в командных видах спорта на основании рекомендации Международного олимпийского комитета, а к остальным видам допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

Напомним, что российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта.



Анастасия Фартыгина