Дегтярев: Россия готовится к участию в Олимпиаде-2028 в полном составе
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил, что российская сборная готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в полном составе, пишет ТАСС.
— Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе, — сказал Дегтярев на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
- Он также отметил, что в рамках подготовки к Олимпиаде будет проведена вторая летняя Спартакиада сильнейших спортсменов, в которой примут участие 9 тыс. российских атлетов.
Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в командных видах спорта на основании рекомендации Международного олимпийского комитета, а к остальным видам допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.
Напомним, что российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта.
