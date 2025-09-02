Госдума предложит россиянам «самозапрет» на иностранные звонки для защиты от мошенников

Функционал «самозапрета» будет реализован через портал «Госуслуги», аналогично уже существующей возможности запрета на выдачу кредитов

Фото: Динар Фатыхов

В рамках разрабатываемого второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством россияне смогут установить «самозапрет» на входящие вызовы из-за границы. Об этом сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

По словам депутата, функционал «самозапрета» будет реализован через портал «Госуслуги» — аналогично уже существующей возможности запрета на выдачу кредитов.

— Среди мер второго антифрод-пакета содержится самозапрет на входящие вызовы из других стран. Работать это будет через «Госуслуги» — точно так же, как и самозапрет на кредиты. Думаю, что обе эти опции будут одинаково популярными у граждан, — написал Горелкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такое нововведение обусловлено изменением тактики мошенников. По данным Сбербанка, количество мошеннических звонков через мессенджеры значительно сократилось (в 15 раз), что вынуждает злоумышленников искать новые пути обмана. В частности, наблюдается рост количества звонков, совершаемых с иностранных номеров.

— Злоумышленники пытаются приспособиться к запрету и меняют свои схемы: в частности, фиксируется увеличение количества международных вызовов, — пояснил Горелкин.

С 1 марта около 15 млн россиян установили через «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов и займов.



Рената Валеева