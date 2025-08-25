Самозапрет на оформление кредитов через «Госуслуги» установили 15 млн россиян

За первые два дня работы услуги ею воспользовались 2 млн человек

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 марта около 15 млн россиян установили через «Госуслуги» самозапрет на оформление кредитов и займов. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства страны Дмитрий Григоренко.

По его словам, правительство комплексно борется с мошенниками и усиливает защиту граждан. Центробанк и правоохранительные органы ведут совместную работу. Внутри правительства даже был создан некий совещательный орган.

— Мы постоянно собираемся, и сами меры формируются исходя из анализа практики, что происходит на рынке, ситуации, — сказал Григоренко.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Самозапретом на выдачу кредитов через портал госуслуг за первые два дня работы сервиса воспользовалось почти 2 млн человек.

Напомним, Татарстан занял восьмое место в России по количеству заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. За четыре месяца работы сервиса жители республики подали 341 тыс. обращений.

Елизавета Пуншева