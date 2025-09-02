Депутаты предложили провести внеплановые инспекции опасных школьных маршрутов

Тысячи детей ежедневно вынуждены добираться до школы по неосвещенным улицам

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением провести внеплановые инспекции школьных маршрутов, признанных опасными. Об этом сообщает РИА «Новости».



По их мнению, такой подход позволит более эффективно использовать ресурсы, сосредоточив внимание на самых проблемных участках, выявить нарушения и обязать ответственных лиц принять меры для обеспечения безопасности.

Депутаты отмечают, что тысячи детей ежедневно вынуждены добираться до школы по неосвещенным улицам, переходить дороги в неустановленных местах из-за отсутствия пешеходных переходов или двигаться по обочинам из-за отсутствия тротуаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также подчеркивается, что работа по обустройству дорог возле школ часто начинается только после обращений граждан или произошедших инцидентов, а не в качестве превентивных мер. Поэтому уже собранные данные об опасных участках требуют незамедлительного реагирования со стороны уполномоченных органов.



Рената Валеева