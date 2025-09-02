Валиуллин: «Ак Барс» обменял Журавлева в «Торпедо»

Генменеджер клуба объявил о сделке по обмену Журавлева

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев перешел в «Торпедо». Об этом сообщил генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

— Полчаса назад обменяли Журавлева в «Торпедо», — подтвердил информацию Валиуллин.

Также генменеджер «Ак Барса» объяснил, почему летом клуб продлевал контракт с Журавлевым, но сейчас обменял.



— Он становился ограниченно свободным агентом. Была информация, что клуб из Восточной конференции собирается делать оффершит. Поэтому продлили, — сказал Валиуллин.

Ранее в некоторых СМИ выходила информация, что защитник будет обменян в «Торпедо» на денежную компенсацию в размере 1000 рублей.

Журавлев в прошлом сезоне провел 56 матчей в КХЛ и отметился шестью голевыми передачами. На высшем уровне защитник выступал только за «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин