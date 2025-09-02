С 3 сентября Казанский метрополитен увеличит количество поездов

В интервалах с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 будет добавлено по дополнительному составу

Фото: Ольга Сазонова. Предоставлено пресс-службой НСПК

С 3 сентября в Казанском метрополитене вступают в силу изменения в графике движения поездов. В будние дни в часы пик метрополитен будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщил МУП «МетроЭлектроТранс» в своем телеграм-канале.

Для удобства пассажиров и более быстрой разгрузки станций на линии будут курсировать 11 электропоездов с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Интервал движения составов составит 5 минут 3 секунды.

Ранее в метрополитене курсировало 10 электропоездов, следовавших с интервалом в 5 минут 33 секунды. По словам предприятия, решение о модернизации графика движения принято в связи с увеличением пассажиропотока.

Ранее МУП «МетроЭлектроТранс» сообщил, что первую очередь второй линии казанского метро планируют запустить до 2030 года.



Наталья Жирнова