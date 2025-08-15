Вторую линию казанского метро планируют запустить до 2030 года

По словам гендиректора «Метроэлектротранса», дата введения метро в эксплуатацию зависит от финансирования и возможностей бюджета

Фото: Динар Фатыхов

Первую очередь второй линии казанского метро планируют запустить до 2030 года. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на генерального директора «Метроэлектротранса» Айдара Абдулхакова.

По его словам, дата введения метро в эксплуатацию зависит о финансирования и возможностей бюджета.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее в Минстрое Татарстана заявляли, что вторая ветка казанского метрополитена — от улицы Фучика до улицы Сахарова — откроется раньше, в 2027—2028 годах.

— При сегодняшних объемах финансирования наиболее предпочтительная [дата сдачи] — 2027—2028 годы. Самый оптимистичный вариант — 2028 год. Надо потерпеть, может, денег появится больше, тогда быстрее будет, — говорил в июле замминистра строительства республики Ильшат Гимаев.

12 августа мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, в городе дали старт проходке метрополитена в сторону республиканской клинической больницы (РКБ).



Галия Гарифуллина