С 1 сентября упростится система расчета страховых взносов для работодателей

Изменения затронут механизм определения категории профессионального риска для организаций по виду их экономической деятельности

Социальный фонд России вводит существенные изменения в порядок определения страховых тарифов для работодателей. Нововведения коснутся процедуры отнесения организаций к классам профессионального риска по ОКВЭД.

До настоящего момента компании были обязаны каждый год подавать документы в СФР для подтверждения основного вида деятельности. После проверки фонд назначал индивидуальный тариф страховых взносов, учитывая уровень профессионального риска организации.

С началом осени процесс станет значительно проще. Работодателям больше не придется ежегодно подтверждать основной вид деятельности в Соцфонде. Исключение составят только обособленные подразделения юридических лиц.

СФР будет самостоятельно определять тариф страховых взносов, опираясь на данные из ЕГРЮЛ или ЕГРИП об основном виде деятельности организации по состоянию на 15 апреля текущего года. При изменении основного вида деятельности страхователь получит уведомление о новом размере тарифа не позднее 1 мая.



— Это позволит компаниям экономить время, а Социальному фонду оперативно назначать тарифы с учетом реального уровня профессионального риска, — подчеркнул управляющий отделением Соцфонда по Татарстану Эдуард Вафин.

