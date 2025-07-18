Минфин предложил поддержать угольную отрасль отсрочкой по налогам и взносам на 63 млрд рублей

Фото: Реальное время

Минфин разработал и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки организаций угольной отрасли, предусматривающий право на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, угольным компаниям предлагается предоставить отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 30 ноября 2025 года включительно, а также продлить сроки уплаты отдельных страховых взносов до этой же даты. Кроме того, компании смогут получить отсрочку по уплате задолженности в части отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года. Все отсрочки будут предоставляться без начисления процентов на сумму долга.

Министерство энергетики в течение 10 дней после вступления постановления в силу должно будет сформировать и направить в налоговый орган перечень организаций, соответствующих установленным критериям и подавших заявку на получение отсрочки.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Минфине рассчитывают, что предложенные меры налоговой поддержки позволят угольным компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономического положения, высвободить оборотные средства.

Предварительная оценка объема финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов может составить около 63 млрд рублей.

Как ранее заявил статс-секретарь — замминистра энергетики Дмитрий Исламов, более 50 угольных предприятий в России находятся в «красной зоне» — остановлены или близки к прекращению работы.



Рената Валеева