Минфин предложил поддержать угольную отрасль отсрочкой по налогам и взносам на 63 млрд рублей
Минфин разработал и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки организаций угольной отрасли, предусматривающий право на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно проекту, угольным компаниям предлагается предоставить отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до 30 ноября 2025 года включительно, а также продлить сроки уплаты отдельных страховых взносов до этой же даты. Кроме того, компании смогут получить отсрочку по уплате задолженности в части отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года. Все отсрочки будут предоставляться без начисления процентов на сумму долга.
Министерство энергетики в течение 10 дней после вступления постановления в силу должно будет сформировать и направить в налоговый орган перечень организаций, соответствующих установленным критериям и подавших заявку на получение отсрочки.
В Минфине рассчитывают, что предложенные меры налоговой поддержки позволят угольным компаниям, столкнувшимся с ухудшением финансово-экономического положения, высвободить оборотные средства.
Предварительная оценка объема финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов может составить около 63 млрд рублей.
Как ранее заявил статс-секретарь — замминистра энергетики Дмитрий Исламов, более 50 угольных предприятий в России находятся в «красной зоне» — остановлены или близки к прекращению работы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».