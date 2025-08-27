«Транснефть» увеличит поставки нефти на заводы Татарстана почти на 40% к 2032 году

Это позволит довести объем поставок до 18,5 млн тонн в год

Фото: Ринат Назметдинов

«Транснефть» объявила о планах увеличить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы «Танеко» и «ТАИФ» почти на 40% к 2032 году. Это позволит довести объем поставок до 18,5 млн тонн в год.

Представитель компании «Транснефть — Прикамье» сообщил, что для достижения этой цели уже реализуются проекты по модернизации трубопроводов.

— Мы сделали лупинги, увеличили диаметр трубы на участке по территории заводов, — отметил он во время обхода нефтегазохимической выставки Kazan Oil, gas and chemistry.

На данный момент объем поставок нефти составляет 13,3 млн тонн в год.

Напомним, что в Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025, который собрал около 5 тыс. посетителей. Выездная редакция интернет-газеты «Реальное время» обсудила со спикерами ключевые темы и новости мероприятия.

Анастасия Фартыгина