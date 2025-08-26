На Kazan Oil, Gas & Chemistry представили новинки нефтегазохимии

В Казани в рамках нефтегазохимического форума стартовала международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry. Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией, где представлено около 200 компаний. Он посетил стенды «Татнефти», СИБУРа и ТАИФа, оценив новейшие разработки — от образцов продукции до беспилотников и композитных материалов. Отдельный исторический раздел «Дважды победители» был посвящен вкладу нефтегазохимической отрасли в Победу и послевоенное восстановление страны.

