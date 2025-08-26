Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025: темы, новости, спикеры

На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум. Среди его участников — гости из Бахрейна, Сербской Республики, Катара, Египта, Мавритании, ОАЭ, Беларуси, Казахстана и Туркменистана. Одним из главных событий форума станет Международная нефтегазохимическая выставка, в этом году она работает под новым названием — Kazan Oil, Gas&Chemistry. Традиционно она объединяет экспозиции ведущих российских и зарубежных компаний — производителей и поставщиков газового, нефтяного и химического оборудования, нефтегазодобывающих, перерабатывающих и нефтехимических предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний. На форуме работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».

Первым гостем стал ректор Высшей школы нефти (Альметьевск) Александр Дьяконов. На выставке вуз приехал показать и собственные разработки, и нового подразделения — передовой инженерной школы.

— Это системы передвижения буровых. У нас их в стране нет, они были зарубежные. Сейчас мы занимаемся реверс-инжинирингом, и есть опытные и даже промышленные образцы, которые внедрены в компанию «Татнефть» и уже работают. Сейчас мы занимаемся совершенствованием, — заявил Александр Дьяконов. — И главное направление — это моделирование разработки новых нефтегазовых месторождений в Республике Татарстан. Мы выходим и на внешние рынки. Только недавно заключили контракт с Вьетнамом.

По словам ректора Высшей школы нефти, все эти разработки так или иначе связаны с технологическим суверенитетом.

На выставке Kazan Oil, Gas&Chemistry традиционно масштабно представлена Группа компаний «ТАИФ». Генеральный директор Тимур Шигабутдинов во время обхода раиса Татарстана Рустама Минниханова рассказывал о масштабных планах, в том числе в сфере нефтепереработки, достижениях и возможностях, которые открывают специалисты ГК «ТАИФ», предлагая рынку уже опробованные технологии по переработке нефти. Индекс Нельсона составляет 12,8 — это свидетельствует о высокой сложности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

— Это, безусловно, очень серьезное достижение всех инженеров, технологов, лицензиаров, разработчиков процесса — в первую очередь работников и ТАИФа, и ТАИФ-НК,— заявил в рамках выездной редакции Фарид Минигулов, исполнительный директор по нефтепереработке и нефтехимии АО «ТАИФ», генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ». — Я считаю, что эта уникальная конфигурация завода ТАИФ-НК позволяет себя уверенно чувствовать компании как на рынке, так и в социальном отношении.

Он отметил, что большое количество продукции по-прежнему экспортируется.

О ближайших планах АО «ТАИФ-НК» рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям Марат Идрисов.

— В этом году мы собираемся открыть двери научно-исследовательского центра, на базе которого планируем продолжать развивать технологии глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков, битуминозных нефтей. Хотим уйти в глубокую проработку вопросов по вторичной переработке пластиковых отходов в рамках ESG-политики. Затем улучшать, модифицировать, разрабатывать новые катализаторы, угольную добавку и их модификации для наших процессов.

Он напомнил, что ГК «ТАИФ» и «ТАИФ-НК» эксплуатируется технология ТАИФ Combi по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков.

— В связи с этим у нас возникла потребность в дальнейшем расширять эту технологию, разрабатывать новые режимы для того, чтобы миру преподнести более усовершенствованную версию, которая сможет перерабатывать не только классическую нефть, но и битуминозную, — пояснил Марат Идрисов.

Компания «Тота Системс» из Альметьевска является резидентом Сколково и на протяжении 16 лет занимается разработкой систем для интеллектуализации нефтяных и газовых скважин.

— В первую очередь это системы для измерения физических величин в скважинах. Речь об измерительном оборудовании, которое спускается на глубину 4 километра. Там достаточно большое давление, сопоставимое с давлением на глубине Марианской впадины, — тысяча атмосфер при проведении гидроразрыва пласта, и температура 100—150 градусов. Поэтому оборудование должно выдерживать все эти аномально высокие показатели, что требует достаточно серьезного научного подхода, — рассказал Михаил Якин, первый заместитель гендиректора компании.

Разработкой и производством термочехлов и защитных модулей для оборудования, которые можно назвать «спецодеждой», занимается казанское АО НПП «Айсберг».

— Мы можем укрыть все, начиная от контрольно-измерительного датчика до большой печи или морской платформы. То есть все, что требуется в защите и что требует защитить от себя в плане персонала, — пояснил Александр Котвицкий, технический директор компании. Это, к примеру, может защитить людей от тепла печи и оборудование от холода.

Изготавливаемый материал обеспечивает стойкость от -70 до +1200 градусов. «В первую очередь мы стараемся использовать отечественные материалы», — рассказал он и отметил, что сейчас российская промышленность выпускает такое сырье в недостаточном количестве.

— Это сложный и трудоемкий процесс даже поиска и получения необходимого количества, — отметил Александр Котвицкий.

Нефтегазохимическая отрасль является ведущей отраслью Татарстана, заявил Игорь Астафьев, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо». Он рассказал об организации Татарстанского нефтегазохимического форума и выставки Kazan Oil, Gas&Chemistry:

— Более 200 компаний мы привлекли для участия в выставке в этом году. Это, безусловно, прекрасный результат. Мы будем продолжать развивать это направление. Уже сейчас видим хороший отклик от участников и уверены, что многие из них примут решение участвовать на будущий год.



Форум только-только открылся и уже собрал около 5 тысяч посетителей. «Возможно, такой серьезный кумулятивный эффект вызван тем, что мы параллельно с Kazan Oil, Gas&Chemistry впервые проводим «Дрон Экспо», — объяснил Игорь Астафьев.

— Наша цель — показать одно из направлений развития Группы компаний «ТАИФ». Это помимо производства высококачественных нефтяных продуктов на заводе «ТАИФ-НК», — рассказал во вступительном слове Наиль Шайдуллин, коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Перед компанией стоят амбициозные цели по развитию, в том числе по увеличению пролива топлива. «Считаем, что эти цели достижимы. Будем прикладывать максимальные усилия для их достижения. В скором времени вы увидите, какой модернизации сеть АЗС Группы компаний «ТАИФ» подверглась», — пообещал Наиль Шайдуллин.

ООО «Вольтаг» разрабатывает и производит промышленные системы бесперебойного питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Основные заказчики — нефтегазохимический комплекс и предприятия транспорта.

— Мы работаем с предприятиями СИБУРа, Группой компаний «ТАИФ», «Лукойлом», «Татнефтью», «Роснефтью», — рассказал Вячеслав Радин, руководитель направления по работе с предприятиями нефтегазохимического комплекса.

«Вольтаг» — полностью российская компания. «Мы ничего не производим в Китае и не везем оттуда с лейблом «Сделано в России». У нас производство в Екатеринбурге, — пояснил он. Уровень локализации составляет порядка 90%.



Помимо российских компаний, на Kazan Oil, Gas&Chemistry были представлены и китайские. Одна из них, Beijing Ortho Technology, 27 лет производит технологии по нефтепереработке и химической промышленности. Генеральный директор Лили Лю рассказала, что через эту выставку хочет распространить деятельность компании в России, найти партнеров и клиентов.

Компания готова предоставлять услуги по проектированию предприятий и само оборудование.

— Сейчас наши проекты реализуются с низкой скоростью. Связано это в первую очередь с финансированием, — отметила Лили Лю.

Она заявила, что на данный момент проблемы трансграничных переводов и логистики с российскими компаниями нет. Получается обходить и санкции.

— У нас есть план решения и преодоления препятствий в отношении санкций Запада в отношении российских компаний, — сообщила гендиректор Beijing Ortho Technology.

Компания «Лотус» занимается поставками оборудования в Россию, рассказал ее замгендиректора Константин Доценко.

— Некоторые западные компании нас покинули, и российские предприятия вынуждены искать замену и находят ее в лице китайских компаний. На промпроизводство Китая приходится 30% общемирового объема, поэтому там есть что найти, — заметил он.

Еще одна китайская гостья, Ю Сун, заместитель генерального директора компании «Чженвэй» из Пекина, рассказала, что это самый большой организатор-подрядчик выставочных мероприятий в Китае.

— Мы проводим более 30 выставочных мероприятий совместно с китайским правительством, — сообщила она.

