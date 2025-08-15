На Аляске стартовали переговоры Путина и Трампа
Они проходят в формате «три на три»
На Аляске стартовали переговоры президентов Росси и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проходят в формате «три на три».
Песков сообщил CNN, что в первом этапе переговоров с Трампом от России будут участвовать Лавров и Ушаков. Американскую сторону представят Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Что известно о первой за шесть лет встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Реального времени».
