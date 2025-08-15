На Аляске стартовали переговоры Путина и Трампа

Они проходят в формате «три на три»

Фото: скриншот видео kremlin.ru

На Аляске стартовали переговоры президентов Росси и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они проходят в формате «три на три».

Песков сообщил CNN, что в первом этапе переговоров с Трампом от России будут участвовать Лавров и Ушаков. Американскую сторону представят Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.



Что известно о первой за шесть лет встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Реального времени».

Денис Петров