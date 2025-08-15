Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате «три на три»

Кроме Трампа будет госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф

Переговоры между Россией и США на Аляске пройдут в формате «три на три». Как сообщил Белый дом, американскую сторону на встрече с президентом Путиным и его советниками представят Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил NBC News, что такое решение заменит изначально планировавшийся формат встречи «один на один» между президентами.

Ожидается, что на переговорах также будут присутствовать переводчики.



С российской стороны в саммите будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.

Рената Валеева