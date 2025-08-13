США пригрозили усилением санкций для России в случае неудачи встречи Путина и Трампа

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент

Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление на Россию в случае, если встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не принесет желаемых результатов. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает РИА «Новости».

Бессент отметил, что США уже ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти, и допустил дальнейшее ужесточение санкций или вторичных пошлин.

— Я могу предположить, что если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены, — сказал он.

Министр финансов не исключил, что степень и срок действия санкций будут зависеть от результатов встречи двух лидеров, запланированной на 15 августа на Аляске.

Он также призвал европейские страны присоединиться к вторичным пошлинам против России.

— Сейчас момент истины — или действуйте, или молчите. Президент создает собственные рычаги давления. Нам нужно, чтобы европейцы подключились и помогли создать больше рычагов давления, — подчеркнул министр.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже, Аляска.

Напомним, что в конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией».

Рената Валеева