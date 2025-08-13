CNN: местом встречи Путина и Трампа станет военная база США в Анкоридже

Изначально Белый дом хотел избежать проведения встречи с российским лидером на американском военном объекте

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

Напомним, встреча назначена на 15 августа. Основной темой переговоров станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

При поиске места для саммита Белый дом столкнулся с серьезной проблемой, так как из-за пика туристического сезона на Аляске практически не осталось доступных и подходящих площадок. Изначально чиновники хотели избежать проведения встречи с российским лидером на американском военном объекте. Однако база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, которое отвечает всем требованиям.

Денис Петров