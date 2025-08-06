Трамп ввел 25%-ные пошлины на товары из Индии из-за закупок нефти у России

Пошлины начнут действовать через 21 день после подписания указа

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии. Это решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России. В результате общий размер пошлин для индийских товаров достигнет 50%, сообщает CNBC.

Трамп объяснил свои действия тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации». Пошлины начнут действовать через 21 день после подписания указа.

Новые тарифы могут осложнить планы Индии по удвоению двусторонней торговли с США до $500 млрд к 2030 году. Обе страны уже провели пять раундов переговоров по торговому соглашению. Однако индийские чиновники выражают сомнения в открытии своих рынков для американского экспорта, особенно в таких сферах, как сельское хозяйство и, в частности, молочная промышленность.

В прошлом году у США с Индией был торговый дисбаланс в размере $45,8 млрд, что свидетельствует о том, что Индия импортировала больше, чем экспортировала.

Ранее Трамп уже объявил о введении торговых пошлин в размере 25% на товары из Индии.

Анастасия Фартыгина