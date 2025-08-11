Трамп заявил о переводе полиции Вашингтона под федеральный контроль

Он применил раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия

Президент США Дональд Трамп заявил о переводе департамента столичной полиции округа Колумбия (Вашингтон) под прямой контроль федерального правительства США.

— Я официально применяю раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия — вы знаете, что это такое, — и передаю департамент столичной полиции округа Колумбия под прямой федеральный контроль, — заявил Трамп журналистам на пресс-конференции.

В июне Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсета, обвиняя их в незаконном развертывании войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе во время недавних протестов.

Протесты начались 6 июня после столкновений местных жителей с федеральными агентами, осуществлявшими рейды по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Рената Валеева