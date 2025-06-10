Губернатор Калифорнии подал в суд на Трампа

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Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали иск против президента Дональда Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсета, обвиняя их в незаконном развертывании войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе во время недавних протестов. Об этом пишет РБК.

В 22-страничном иске, поданном в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, утверждается, что Трамп превысил свои полномочия и нарушил федеральное законодательство и Конституцию, используя протесты как предлог для вмешательства в дела штата.

Иск утверждает, что Трамп, игнорируя полномочия губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией Калифорнии, приказал развертывание войск, усилив страх и напряженность среди населения, несмотря на то, что местная полиция эффективно справлялась с ситуацией.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Трамп, в свою очередь, защитил свое решение, заявив, что без вмешательства федеральных сил Лос-Анджелес был бы «сгорел дотла». Он обвинил руководство Калифорнии в неспособности контролировать ситуацию и допустил возможность ареста губернатора Ньюсома. В Калифорнию были направлены около 2000 национальных гвардейцев и 700 морпехов после массовых беспорядков, последовавших за рейдами иммиграционной полиции.



Рената Валеева