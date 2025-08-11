Прокуратура и АСВ оспаривают вольную Роберта Мусина

Будет ли участвовать сам освобожденный в заседании Верховного суда РТ — пока вопрос

Фото: Михаил Захаров

Верховный суд Татарстана оценит законность решения об освобождении экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина от реального срока в колонии в связи с болезнью. По данным «Реального времени», доводы не согласных в апелляционной инстанции завтра оценит судья Максим Беляев.

Напомним, под стражей Мусин оказался 3 марта 2017 года — в день отзыва лицензии ТФБ, а на свободе — 11 июня 2025 года, после удовлетворения Вахитовским судом Казани его ходатайства о вольной. Главным основанием для такого решения стало комиссионное заключение медиков, что тяжелая болезнь суставов осужденного входит в утвержденный правительством РФ перечень диагнозов, препятствующих отбыванию назначенного судом наказания.

Как выяснило «Реальное время», вольную бывшего главы Минфина Татарстана оспаривают представители Агентства по страхованию вкладов и прокуратуры республики.

Вильдан Насыров / realnoevremya.ru

На данный момент освобожденный Роберт Мусин проходит лечение. За плечами у него — два приговора Вахитовского райсуда Казани по семи эпизодам злоупотребления полномочиями главы правления и совета директоров «Татфондбанка».

В ноябре 2024-го по результатам рассмотрения дела на 26,7 млрд судья Юрий Арсенюк сократил установленный размер ущерба до 8,7 млрд рублей и по совокупности с приговором 2021 года назначил Мусину 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима. При этом гражданский иск АСВ был оставлен без рассмотрения. В мае 2025-го ВС Татарстана внес в этот приговор правки — срок наказания утвердил, иск АСВ удовлетворил лишь на 8,7 млрд и добавил в резолютивную часть второго приговора дополнительные наказания из первого — лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение трех лет после освобождения и лишения государственных наград.

При этом по первому делу ТФБ Мусина обязали возместить ущерб еще на 23 млрд рублей.