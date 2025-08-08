Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок

Он также упомянул, что его младший сын Николай не станет его преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию TIME.

— Нет, я сейчас уже не планирую, — отметил Лукашенко, добавив, что размышляет о будущем, но не собирается делать официальных заявок. Он также упомянул, что его младший сын Николай не станет его преемником.

— Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить, — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста.

Президент также допустил, что его преемник может проводить иную политику, но подчеркнул, что изменения должны быть эволюционными, а не революционными.

— Новый глава государства должен убедить общество в необходимости перемен, — добавил он.

Накануне Путин и Лукашенко неформально встретились на Валааме. С президентом Белоруссии на встречу приехал его сын Николай. Кроме того, президент Белоруссии взял с собой свою собаку, шпица по кличке Умка.

Анастасия Фартыгина