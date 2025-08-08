Новости общества

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок

15:50, 08.08.2025

Он также упомянул, что его младший сын Николай не станет его преемником

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию TIME.

— Нет, я сейчас уже не планирую, — отметил Лукашенко, добавив, что размышляет о будущем, но не собирается делать официальных заявок. Он также упомянул, что его младший сын Николай не станет его преемником.

— Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить, — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста.

Президент также допустил, что его преемник может проводить иную политику, но подчеркнул, что изменения должны быть эволюционными, а не революционными.

— Новый глава государства должен убедить общество в необходимости перемен, — добавил он.

Накануне Путин и Лукашенко неформально встретились на Валааме. С президентом Белоруссии на встречу приехал его сын Николай. Кроме того, президент Белоруссии взял с собой свою собаку, шпица по кличке Умка.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также