Тренер «Оренбурга» Слишкович поделился ожиданиями от матча с «Рубином»

Команды встретятся в Казани в рамках Кубка России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча с «Рубином». Встреча состоится 31 июля в Казани в рамках группового этапа Кубка России.

— Нас ждет тяжелая и интересная игра. Надо физически быть готовым на игру «Рубина». У них много «восьмерок», которые могут убежать вперед. Диагональные движения. Если позволять им это делать, они могут создать большие проблемы. Они хотят высоко поднимать оборону, тогда для нас появятся зоны. Когда играешь постоянно кубок и чемпионат — больше всего важны тренировки для восстановления, чем тактические тренировки, — приводит слова Слишковича клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В стартовавшем сезоне «Оренбург» дважды сыграл вничью в первых двух турах чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Слишковича набрала по одному баллу в матчах с ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1). «Рубин» на старте сезона обыграл в Грозном «Ахмат» (2:0) и свел к ничьей игру с «Зенитом» (2:2).

В Кубке России обе команды сыграют в группе А. С «Рубином» и «Оренбургом» на групповом этапе также сразятся «Ахмат» и «Зенит».

В минувшем сезоне казанцы в последнем туре чемпионата обыграли команду Слишковича со счетом 4:2.

Зульфат Шафигуллин